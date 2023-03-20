Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Синоптики рассказали о фактической погоде в Азербайджане

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 20 марта в республике местами наблюдались осадки.

В Нахчыване выпало 15 мм осадков, в Садараке - 14 мм, в Шаруре - 13 мм, в Ордубаде - 7 мм, в Шахбузе - 6 мм, в Джульфе, Гедабее - 2 мм, в Бейлагане, Мингячевире, Товузе, Нафталане, Гяндже, Джейранчеле, Балакене, Загатале, Шеки, Шахдаге, Тертере, Евлахе, Гейчае, Астаре, Гаджикенде до 1 мм.

В Шаруре, Дашкесане, Гейгеле, Нафталане, Шамкире, Шеки, Гахе, Шамахе, Грызе, Гейчае, Зардабе, Евлахе, Кюрдамире, Нефтчале, Лерике, а также в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдался туман, видимость ограничена 200-500 метрами.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 19 °С, в Нахчыване -16 °С, в горных районах - 10 °С, в низменных - 20 °С тепла.

С 21 до второй половины дня 22 марта местами ожидаются осадки. В горных районах возможен снегопад. 23-24 марта ожидается стабильная погода, в основном без осадков.

(Перевод: Фидан Мустафаева)