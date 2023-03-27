В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось заседание по уголовному делу Аваза Зейналлы

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве в крупном размере и других тяжких преступлениях учредителя и гендиректора ООО Xural Yayınları Аваза Зейналлы и занимавшего руководящую должность в ООО Səda TV Эльнура Шукюрова.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе процесса были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Зейналлы не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Затем адвокат Фахраддин Мехтиев потребовал, чтобы обвиняемые в судебном заседании были выведены из стеклянной клетки и сели рядом с адвокатами, а также подал ходатайство о прекращении уголовного дела.

Прокурор заявил, что ходатайство является необоснованным, в итоге суд отклонил ходатайство защиты.

Затем адвокат Аваза Зейналлы подал ходатайство об освобождении своего подзащитного под домашний арест, однако суд отклонил и это ходатайство.

По окончании заседания было удовлетворено ходатайство адвокатов о замене зала суда. Судья сказал, что очередной процесс будет проходить в большом зале.

Затем на процессе было отмечено, что в части уголовного дела в отношении обвиняемого Эльнура Шукюрова в качестве свидетелей были признаны глава Исполнительной власти (ИВ) Сабунчинского района Баку Адиль Велиев, глава ИВ Сураханского района Азиз Азизов и глава ИВ города Сумгайыт Закир Фараджов. Обвиняемый якобы подстрекал указанных лиц к даче взятки.

Подготовительное заседание по делу завершено, рассмотрение дела назначено на 10 апреля.

Отметим, что, по сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в ходе расследования, проведенного в Следственном управлении Генпрокуратуры, было установлено, что Аваз Зейналлы, угрожая отдельным лицам, неоднократно получал взятки в крупном размере, а также, войдя в предварительный сговор с Эльнуром Шукюровым, заодно с последним присваивал крупные суммы средств путем мошенничества, а также подстрекал других лиц к даче взяток.

Таким образом, Авазу Зейналлы предъявлено обвинение по статьям 178.2.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 32.4, 312.2 312-1.1 УК АР, а Эльнуру Шукурову - по статьям 178.2.1, 32.4, 312.2 и 312-1.1 УК АР.

(Перевод: Фидан Мустафаева)