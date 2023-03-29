Депутат Фазиль Мустафа в настоящее время находится под наблюдением врача - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Получивший огнестрельные ранения в результате покушения депутат Фазиль Мустафа в настоящее время находится в Клиническом медицинском центре при TƏBİB и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Об этом сказала Trend руководитель Департамента по связям с общественностью TƏBİB Замира Адилова.

Она сообщила, что депутат перенес операцию и его состояние стабильное.

"В настоящее время его состояние стабильное, его жизни ничего не угрожает. Диагноз - пулевое ранение в правое плечо и нижнюю часть левого бедра. В настоящее время депутат находится под наблюдением врача", - сказала Адилова.