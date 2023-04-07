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С сегодняшнего дня в Баку на круге "Азнефть" будет ограничено движение

Общество Материалы 7 апреля 2023 10:53 (UTC +04:00)
С сегодняшнего дня в Баку на круге "Азнефть" будет ограничено движение

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Движение на центральном проспекте Баку будет ограничено в связи с заменой асфальтового покрытия.

Об этом сказал в пятницу Trend главный инспектор управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

Он отметил, что на круге "Азнефть" города Баку проводятся работы по замене асфальтового покрытия.

"Cегодня с 16:00 и до конца завтрашнего дня территория будет перекрыта. Принимая это во внимание, просим водителей как можно меньше пользоваться личным транспортом на этой территории", - сказал Аскерли.

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