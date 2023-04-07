С сегодняшнего дня в Баку на круге "Азнефть" будет ограничено движение

БАКУ /Trend/ - Движение на центральном проспекте Баку будет ограничено в связи с заменой асфальтового покрытия.

Об этом сказал в пятницу Trend главный инспектор управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

Он отметил, что на круге "Азнефть" города Баку проводятся работы по замене асфальтового покрытия.

"Cегодня с 16:00 и до конца завтрашнего дня территория будет перекрыта. Принимая это во внимание, просим водителей как можно меньше пользоваться личным транспортом на этой территории", - сказал Аскерли.