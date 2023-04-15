В Баку прошла вторая церемония награждения победителей Международного турнира AGF Trophy: у Азербайджана два "золота" и два "серебра" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 15 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялось вторая церемония награждения победителей и призеров 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает Trend.

"Золото" в многоборье среди юниорских команд в групповых упражнениях завоевала команда Израиля, "серебро" – команда Азербайджана, "бронза" – у представительниц Узбекистана.

Отметим, что в состав команды Азербайджана, занявшей второе место в многоборье, вошли - Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадырова, Захра Джафарова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова и Аян Садыгова.

Награды победителям и призерам вручили – менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Виктория Абушова, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Нигяр Абдусалимова и менеджер AGF Ариф Фейзиев.

В индивидуальном многоборье среди сеньорок на высшую ступень пьедестала почета поднялась азербайджанская грация Зохра Агамирова, на втором месте – азербайджанская спортсменка Алина Гезалова, третью позицию заняла Эвелин Виктория Кочиш, представляющая Венгрию.

Награды победителям и призерам вручил хореограф сборной Азербайджана по художественной гимнастике Кямиль Гулиев.

В командном зачете среди сеньерок, выступающих в индивидуальной программе, "золото" завоевали азербайджанские грации Зохра Агамирова и Алина Гезалова, "серебро" у представительниц Венгрии - Эвелин Виктории Кочиш и Евы Бланки Гьюлаи, "бронзы" удостоены спортсменки из Египта - Амина Собеих и Ламар Бехаири.

Награды победителям и призерам вручили спортивный директор AGF Наталья Буланова, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Евгения Виляева и менеджер AGF Фуад Аббасов.

Напомним, что ранее в ходе второго дня соревнований азербайджанские гимнастки Шамс Агагусейнова и Нурай Ахмедзаде заняли второе место в командном зачете среди юниорок.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).