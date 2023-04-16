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Зохра Агамирова и Алина Гезалова завоевали награды в упражнении с мячом на Международном турнире AGF Trophy

Общество Материалы 16 апреля 2023 16:52 (UTC +04:00)
Зохра Агамирова и Алина Гезалова завоевали награды в упражнении с мячом на Международном турнире AGF Trophy

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Зохра Агамирова завоевала золотую медаль, а Алина Гезалова серебряную награду на Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy в упражнении с мячом среди сеньорок, сообщает в воскресенье Trend.

Результат азербайджанских гимнасток в финале составил 32.500 балла и 32.150 балла соответственно.

Обладательницей бронзовой награды с результатом 29.900 балла стала Эвелин Виктория Кочиш (Венгрия).

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

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