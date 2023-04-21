Национальная арена гимнастики в Баку - отличное место для проведения соревнований – спортсменка из Германии

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики в Баку - отличное место для проведения соревнований. Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, грация из Германии Мелани Даргель.

"Сегодня выступление в квалификации я начала с упражнения с мячом, для меня этого немного необычно, так как я привыкла вначале выступать с обручем. Квалификация прошла неплохо, конечно, не все получилось, зато без потерь предмета, что тоже радует", - отметила грация.

Мелани Даргель подчеркнула, что впервые участвует в соревнованиях, проводимых в Баку.

"Арена гимнастики в Баку – очень большая, красивая, а организаторы соревнований во всем помогают участникам. Германию на Кубке мира в Баку представляю я и Дарья Варфоломеев. На второй день соревнований настрой хороший, боевой, постараюсь выступить лучше, чем сегодня", - сказала она.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран хмира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.