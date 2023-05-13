БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 104 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 34, вторую - 48, три и более - 18, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 4 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 963 121. Первую дозу вакцины получили 5 411 059, вторую - 4 882 734, три и более - 3 403 134, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 194 человека.