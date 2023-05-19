В Азербайджане проведены проверки в частных медучреждениях

БАКУ /Trend/ - Центр аналитической экспертизы минздрава Азербайджана провел проверки в ряде частных медучреждений.

Как сообщили в пятницу Trend в Центре аналитической экспертизы, в первом квартале 2023 года плановые проверки состоялись в 49 учреждениях. В 38 из них были выявлены недостатки. В 28 частных медучреждениях проведение проверок не представлялось возможным в связи с аннулированием их лицензии, ремонтом, изменением адреса и т.д. В деятельности же 11 учреждений не было выявлено недостатков.

Внеплановые проверки были проведены в 28 частных медучреждениях. В деятельности восьми из них были выявлены недостатки.

В результате проведенных мониторингов, по статьям 210.1, 215.1 и 215.4 Кодекса об административных правонарушениях АР было составлено и направлено в производство 52 протокола.

Следует отметить, что согласно статье 210.1, занятие частной медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью без наличия лицензии влечет наложение штрафа на физических лиц на сумму от 2000 до 3000 манатов, должностных лиц – от 5000 до 10000 манатов, юридических лиц - от 20 000 до 30 000 манатов.

Согласно статье 215.1, осуществление занимающимися медицинской деятельностью лицами деятельности, выходящей за пределы работ и услуг, указанных в уставах государственных медицинских учреждений или в лицензии, выданной им в сфере частной медицинской деятельности, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 300 до 500 манатов, должностных лиц - от 800 манатов до 1000 манатов, юридических лиц - от 6000 манатов до 8000 манатов.

Согласно статье 215.4, допуск к практической медицинской и фармацевтической деятельности лиц (работников), не прошедших сертификацию в соответствии с законодательством, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 800 до 1000 манатов, на юридических лиц – от 6000 до 8000 манатов.

Кроме того, была проведена оценка соответствия условий, созданных по адресам деятельности 67 частных медицинских учреждений, требованиям нормативных правовых актов, 55 заявок на получение лицензии получили положительное заключение.