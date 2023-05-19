БАКУ /Trend/ - В Азербайджане случаи прекращения подачи электроэнергии будут регламентироваться новым законом "Об электроэнергетике", утвержденным главой государства, сообщает в пятницу Trend.

Согласно закону, подача электроэнергии может быть приостановлена в следующих случаях:

- при наличии соответствующего письменного обращения потребителя (с указанием причины и срока прекращения подачи электроэнергии);

- в случае неуплаты потребителем в срок, установленный органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, после представления (направления) потребителю счета на электроэнергию на основе показаний счетчика и в случае неуплаты потребителем в полном объеме в срок, предусмотренный договором техобслуживания электрической энергии;

- если при смене поставщика не был заключен соответствующий договор с новым поставщиком;

- в случае ремонтно-профилактических и аварийных работ, в том числе при устранении утечки газа, по инициативе оператора передающей или распределительной системы;

- по решению суда;

- при проведении специальной операции против религиозного экстремизма, на основании предписания органа, проводящего специальную операцию против религиозного экстремизма в зоне проведения данной операции;

- при проведении ремонтно-профилактических работ запрещается прекращение подачи электроэнергии без направления письменного предупреждения.