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Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета

Общество Материалы 2 июня 2023 23:24 (UTC +04:00)
Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета

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БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9225 авиакомпании Buta Airways, входящей в состав ЗАО AZAL, по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Причиной стало резкое ухудшение погодных условий в районе аэропорта в Тбилиси (гроза).

Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 23:12 по местному времени.

Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.

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