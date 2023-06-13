Названа дата выплат пенсий в регионах Азербайджана за июнь

БАКУ /Trend/ - Выплата пенсий в регионах Азербайджана запланирована на 14 июня.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

В фонде отметили, что в тот же день также будут осуществлены выплаты лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Напомним, что среднемесячная сумма пенсий увеличилась на 18 процентов (433 манатов), а среднемесячная сумма пенсий по возрасту - на 17 процентов (до 466 манатов).

За январь-май текущего года посредством электронной системы было осуществлено 15,7 тысяч, а с начала 2019 года - 87,1 тысяч назначений пенсий.