В импортированной в Азербайджан мясной продукции обнаружены бактерии сальмонеллы

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает мероприятия по контролю за качеством пищевой продукции, импортируемой в страну.

Как сообщили Trend в среду в агентстве, в рамках принятых мер были взяты образцы мясной продукции, импортированной в объеме 27 675 кг ООО "Ovçular ət və ət məhsulları" из Индии. Образцы были переданы в соответствующую лабораторию Института безопасности пищевых продуктов для определения показателей безопасности.

По результатам проведенных исследований в импортированной продукции были выявлены бактерии сальмонеллы и установлено, что продукт не соответствует требованиям нормативного документа в области питания. В соответствии с законодательством принято решение об утилизации непригодной для употребления пищевой продукции. Также наложен временный запрет на ввоз в нашу страну продукции предприятия, экспортировавшего данную продукцию, и уведомление об этом было направлено в соответствующую структуру Индии.