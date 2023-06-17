Участниками международного "Challenge" по "Гимнастике для всех" стали представители из 20 регионов Азербайджана - генсек AGF

БАКУ /Trend/ - В 1-ом международном "Challenge" по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех" наряду со спортсменами из Баку участвуют представители из 20 регионов Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в субботу журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

По словам Нурланы Мамедзаде, отрадно, что среди участников международного "Challenge" есть представители категории "Золотой возраст".

"Федерация гимнастики Азербайджана развивает девять гимнастических дисциплин, одной из них является "Гимнастика для всех". Впервые в данном виде азербайджанские гимнасты приняли участие на 15-й Всемирной

гимнастраде в Хельсинки в 2015 году. С участием в этом мероприятии была заложена основа дисциплины "Гимнастика для всех" в нашей стране. После этого сборная Азербайджана ежегодно принимает участие в

мероприятиях проводимых Европейской гимнастикой и Международной федерацией гимнастики. В прошлом году мы провели в Баку национальный фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех", а в текущем году

принимаем международное мероприятие, где наряду с командами из Азербайджана выступают представители Грузии и Литвы", - сказала она.

Отметим, что 1-й Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в столице Азербайджана 17 и 18 июня.