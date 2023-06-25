В Азербайджане начинается нерабочая неделя

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня - 26 июня в Азербайджане начинаются семидневные нерабочие праздничные дни.

Как сообщает в воскресенье Trend, праздничные дни, связанные с праздником Гурбан и Днем Вооруженных сил, охватывают период с 26 июня по 2 июля.

Таким образом, 24 июня (суббота) и 25 июня (воскресенье) будут рабочими днями, а 26, 27, 28, 29 и 30 июня - нерабочими. Следующие два дня - 1 и 2 июля, также будут считаться нерабочими днями, поскольку они приходятся на субботу и воскресенье.

Отметим, что 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджана, который ежегодно отмечается как официальный государственный праздник и считается нерабочим. 28, 29 июня будет отмечаться праздник Гурбан.

Напомним, что в соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней в июне, рабочие дни 27 и 30 июня 2023 года перенесены на выходные дни 24 и 25 июня соответственно.