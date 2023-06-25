Синоптики объявили прогноз погоды в Азербайджане на июль

БАКУ/Trend/ - Объявлен прогноз погоды, ожидаемый на территории Азербайджана в июле.

Как сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается, что среднемесячная температура воздуха в июле будет близка к климатической норме, а местами немного выше. Количество осадков за месяц будет в основном близко к климатической норме, а в некоторых районах, вероятно, немного больше нормы. В первые дни первой декады ожидаются осадки, в горных и предгорных районах интенсивные дожди, возможны грозы, град, северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 26-28 градусов тепла (ночью - 20-25, днем - 30-35, в некоторые дни - 38-40 градусов тепла), что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах немного больше нормы (норма 2-3 мм).

В городе Нахчыван, Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 24-28 градусов тепла (ночью - 18-23, днем - 31-36, в некоторые дни - 38-43 градуса тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков ожидается близким к норме (норма 6-16 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбойском, Ходжалинском, Ходжавендском, Агдамском, а также Дашкесанском и Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха составит 17-20 градусов тепла (ночью - 12-17, днем - 19-24, в некоторые дни - 27-32 градуса тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков ожидается близким к норме (норма 29-72 мм).

В Восточном Зангезуре, Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском, Зангиланском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 20-23 градуса тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, днем - 21-26 градусов тепла, в некоторые дни - 29-34 градуса тепла. Месячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 10-36 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахском, Гянджинском, Тертерском, Агдамском, Физулинском районах ожидается на уровне 25-27 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 19-24 градуса тепла, днем - 28-33 градуса тепла, а в некоторые дни - 35-39 градусов тепла. Количество месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 10-32 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Мингячевирском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах ожидается на уровне 21-25 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 18-23 градуса тепла, днем - 25-30 градусов тепла, а в некоторые дни - 33-38 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах немного выше нормы (норма 9-118 мм).

В Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 27-29 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, днем - 31-36 градусов тепла, а в некоторые дни - 38-42 градуса тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме (норма 3-22 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском, Джалилабадском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 22-27 градусов тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ожидается, что ночью температура воздуха составит 20-25 градусов тепла, днем - 28-33 градуса тепла, а в некоторые дни - 35-38 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а в некоторых местах немного выше нормы (норма 7-33 мм).