В Бакинской городской прокуратуре состоялось оперативное совещание по итогам первого полугодия

БАКУ /Trend/ - Органы Бакинской прокуратуры во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым провели широкое оперативное совещание по итогам первого полугодия текущего года, посвященное обсуждению состояния дел и предстоящих задач в сфере борьбы с преступностью, работы следствия и прокурорского надзора.

Как сообщает в субботу Trend, сначала участники совещания почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Открывая совещание вступительной речью, генеральный прокурор Кямран Алиев отметил, что 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева", и сообщил о большом, значимом и славном жизненном пути, богатом и многогранном наследии основателя независимого Азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Было подчеркнуто, что в результате успешной политики, проводимой под руководством достойного продолжателя политического курса великого лидера Президента Ильхама Алиева и при непосредственном участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, отмечен прогресс и развитие во всех сферах.

Отмечено, что перед прокуратурой столицы стоят важные задачи в сфере удержания под контролем криминогенной ситуации, обеспечения стабильности, защиты прав и интересов граждан.

Выступая на совещании, прокурор города Баку Эльшан Аббасов отметил, что с мая 2020 года в результате реформ, проводимых в прокуратуре Азербайджана, доверие к органам прокуратуры возросло, отметив, что в отчетный период прокуратура столицы совместно с другими правоохранительными органами занимается борьбой с преступностью, обеспечением удовлетворенности граждан, выполнением руководящих указаний генерального прокурора, проинформировал о проделанной работе.

Было отмечено, что за первое полугодие текущего года органами прокуратуры и внутренних дел города Баку было зарегистрировано 8 552 уголовных дела, 88,5% из них раскрыто.

В результате мер, осуществляемых путем установления взаимовыгодных отношений с органами внутренних дел города Баку, в первом полугодии 2023 года было раскрыто 24 умышленных убийства и 11 покушений на умышленное убийство, а также 1 умышленное убийство, которое ранее оставалось нераскрытым.

Снизилось количество преступлений, связанных с доведением до самоубийства, умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, воровством, грабежом, разбоем, контрабандой, хулиганством, наркотическими средствами, возросло количество преступлений в экономической сфере, в том числе коррупционных, служебных, имущественных.

Было отмечено, что всего органами прокуратуры города за отчетный период завершены предварительные расследования по 122 уголовным делам, из них 83 направлены в соответствующие суды для рассмотрения. По уголовным делам, предварительное расследование которых завершено органами Бакинской прокуратуры, в общей сложности государству, физическим и юридическим лицам обеспечено возмещение материального ущерба в размере 1 млн. 659 тыс. 584 манатов, или 52,9% от 3 млн. 139 тыс. 311 манатов.

За отчетный период повышена требовательность к нарушениям служебной, исполнительной и трудовой дисциплины, привлечено к дисциплинарной ответственности 6 сотрудников органов прокуратуры города, из них 1 лицу вынесен выговор, 3 лицам вынесен строгий выговор, 1 лицу вынесено замечание, 1 человек освобожден от занимаемой должности.

Подводя итоги совещания, Кямран Алиев дал конкретные поручения по продолжению взаимотношений с органами внутренних дел и другими правоохранительными органами, раскрытию преступлений прошлых лет, возмещению материального ущерба, рассмотрению заявлений и обращений граждан, дальнейшему повышению эффективности работы в области обеспечения удовлетворенности граждан, укреплению исполнительной и трудовой дисциплины.