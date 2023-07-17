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В Нахчыване подешевел хлеб

Общество Материалы 17 июля 2023 10:06 (UTC +04:00)
В Нахчыване подешевел хлеб

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Нахчыване с сегодняшнего дня в торговых точках 300-граммовый хлеб продается не за 45, а за 40 гяпиков.

Как сообщает в понедельник Trend, снижение цен на хлеб объясняется удешевлением зерна на мировых рынках.

Напомним, что в Азербайджане наблюдается снижение цен на хлеб. Это связано с тем, что на мировых рынках отмечается снижение цен на пшеницу. По состоянию на июнь, цены на пшеницу упали на 1,3%. Одна из основных причин этого заключается в том, что в некоторых штатах Америки ожидается высокая урожайность. Высокая урожайность была и в России, в связи с чем РФ также снизила экспортный налог.

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