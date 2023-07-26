Застрелился военнослужащий азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий воинской части № N министерства обороны Азербайджана, солдат Алекперов Илькин Эльбрус оглу покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия, сообщает в среду Trend.

На основании поступившей информации сотрудниками Бакинской военной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, а также выполнены другие действия.

По данному факту в Бакинской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время продолжается следствие, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.