По возвращении в Лачин мы первым делом посетим могилы наших близких - житель Лачина

БАКУ /Trend/ - По возвращении в Лачин мы первым делом посетим могилы наших близких.

Об этом сказал в среду Trend житель Лачина Абдул Джафаров.

"Благодаря руководству страны, нашим шехидам и ветеранам мы через 31 год возвращаемся на родные земли", - подчеркнул он.

По его словам, он в 31 год покинул Лачин вместе с родителями, а теперь вместе с женой и сыном возвращается на родные земли.

"По возвращении в Лачин мы первым делом посетим могилы наших близких. Да благословит Бог Президента Ильхама Алиева, наших ветеранов и наших шехидов!", - добавил Джафаров.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, на сегодняшний день в Лачине было обеспечено постоянное проживание 203 семей (793 человека).