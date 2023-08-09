Желаю, чтобы все лачинцы вернулись в свои дома - житель Лачина

БАКУ /Trend/ - Желаю, чтобы все лачинцы вернулись в свои дома.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам житель Лачина Али Велиев.

"Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву и всему руководству Азербайджана за то, что они возвращают нас в наши дома, на родные земли. Желаю, чтобы все лачинцы вернулись в свои дома", - добавил он.

Велиев подчеркнул, что он покинул Лачин, где работал портным, в возрасте 50 лет.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, на сегодняшний день в городе Лачин было обеспечено постоянное проживание 203 семей (793 человека).