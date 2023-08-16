Госкомитет Азербайджана о квартирах бывших вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - В рамках "Большого возвращения" на сегодняшний день 108 семей (526 человек) переселены в село Агалы Зангиланского района, 20 семей (90 человек) - в село Талыш Тертерского района, 221 семья (858 человек) - в город Лачин.

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в Госкомитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что это семьи, временно жившие на различных территориях, в основном в Баку, Сумгайыте и на Абшероне, в недостроенных зданиях, а также общежитиях, санаториях, пионерских лагерях и других административных зданиях.

"О дальнейшей судьбе квартир, расположенных в поселках и переданных во временное пользование бывшим вынужденным переселенцам с целью улучшения их жилищно-бытовых условий, в настоящее время информации нет", - сказали в госкомитете.