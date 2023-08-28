Эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Новый подтип Омикрона - EG.5 отличается от предыдущих подтипов более высоким уровнем инфицирования, и представляет собой этап естественной эволюции вируса.

Об этом сказал в понедельник Trend инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

"В процессе эволюции происходят многочисленные мутации, образуются все новые и новые подвиды. Скорость их распространения определяется способностью данных подвидов уклоняться от выработанного иммунитета к коронавирусу у людей. Таким образом, один или несколько из этих видов более распространены и доминируют в течение определенного периода времени. Это продолжается до тех пор, пока не появится другой вариант, который распространяется еще быстрее. Если мы проследим за этим процессом, то увидим, что именно в момент появления нового быстрораспространяющегося варианта возникают определенные проблемы. Однако до сих пор нет доказательств того, что этот подвариант вызывал более серьезные случаи заражения. В любом случае эпидемиологический процесс должен тщательно контролироваться.

Официальной информации о наличии подтипа EG.5 в Азербайджане нет. Пока эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

Лицам, входящим в группу риска, связанную с сезоном, рекомендуется сделать прививку от гриппа, в том числе от коронавируса. Во время вспышек инфекций населению рекомендуется носить маски в закрытых помещениях. Министерство здравоохранения и другие соответствующие государственные органы, основываясь на международном опыте, постоянно совместно контролируют эпидемиологический процесс и принимают все возможные превентивные меры. В рамках этих мероприятий большое значение имеет и информирование населения посредством СМИ", - отметил он.

Напомним, что за период с 17 июля по 13 августа в мире более 1,4 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, и более 2,3 тысячи людей скончались из-за этой болезни. Согласным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заражения увеличилось на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, в то время как количество смертей снизилось на 56%. Помимо этого, за четыре недели было зафиксировано 1 422 538 случаев заражения и 2 366 случаев летального исхода. Отчеты о зараженных COVID-19 поступили из 104 стран. Несмотря на окончание режима чрезвычайной ситуации, объявленного ВОЗ 5 мая, организация указывает, что COVID-19 "по-прежнему остается серьезной угрозой". В связи с этим она призывает все страны продолжать соблюдать меры раннего предупреждения, усиливать контроль за эпидемией, следить за появлением новых вариантов вируса, предоставлять своевременную медицинскую помощь и проводить дополнительные вакцинации в группах с повышенным риском, а также улучшать системы вентиляции.