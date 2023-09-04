Информационному порталу Day.Az исполняется 20 лет

БАКУ/Trend/ - Сегодня исполняется 20 лет со дня создания Day.Az.

Day.Az продолжает оставаться одним из лидеров азербайджанского интернет-пространства как по посещаемости, так и по количеству предоставляемых читателям возможностей. За последние годы сайт Day.Az технологически обновился в соответствии с последними мировыми тенденциями. На базе сайта создан многофункциональный портал, который до сих пор остается единственным в Азербайджане.

Day.Az включает в себя информационную платформу, собственный почтовый сервис ...@day.az, видеохостинг NewsTube, платформу самого подробного прогноза погоды по всем регионам Азербайджана weather.day.az, онлайн-расписание авиарейсов Международного аэропорта Гейдар Алиев avia.day.az, сервис курса валют во всех банках страны azn.day.az и многое другое.

Все эти функции и возможности для пользователей позволяют Day.Az оставаться одним из самых посещаемых в Азербайджане сайтов.

Быстрыми темпами растет популярность Day.Az в социальных сетях. Достаточно сказать, что на страницу Day.Az в Facebook подписаны более 208 тысяч реальных пользователей, а на видеопортал NewsTube - почти 620 000 уникальных пользователей. Кроме того, портал активно расширяет аудиторию в Twitter и Telegram.

Коллектив Агентства международной информации Trend поздравляет своих коллег с этой знаменательной датой, желает новых творческих успехов и благополучия.