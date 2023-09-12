Заболевание, распространяющееся в Азербайджане среди детей, не связано с коронавирусом - педиатр

БАКУ/Trend/- В последние дни в Азербайджане распространились различные инфекции и острые респираторные вирусы. Чаще всего они встречаются у детей.

Отвечая во вторник на вопросы Trend о причинах возникновения этих заболеваний, а также о том, не связаны ли они с новым типом коронавируса, педиатр-реаниматолог Гошгар Исмаилов заявил, что осенью часто распространяются инфекции верхних и нижних дыхательных путей.

"Респираторные вирусы, такие как грипп, активируются медленно. У детей появляются насморк, кашель, высокая температура. У некоторых на коже появляется сыпь. Каждый год мы сталкиваемся с новыми штаммами этих вирусов. С коронавирусом, однако, это никак не связано", - добавил он.

Говоря о резком росте распространения вируса с началом нового учебного года, педиатр сообщил, что заболевшие дети не должны посещать детский сад и школу, а также посоветовал родителям вакцинировать своих детей от гриппа.