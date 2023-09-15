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В Баку проходит очередное заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов СНГ

Общество Материалы 15 сентября 2023 11:56 (UTC +04:00)
В Баку проходит очередное заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов СНГ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - В Баку проходит 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает в пятницу Trend, в заседании приняли участие генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев, генеральные прокуроры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, а также ответственные лица секретариата СНГ и Антитеррористического центра СНГ.

Напомним, что 32-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов СНГ состоялось 24 июня прошлого года в Минске (Беларусь).

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