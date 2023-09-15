Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)

Общество Материалы 15 сентября 2023 14:10 (UTC +04:00)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В этом году планируется сдать в эксплуатацию новую школу в городе Шуша.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в полной средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека в Физули.

Он отметил, что более 100 учеников присоединятся к обучению до конца этого учебного года в школе села Забух.

"В селе Агалы с каждым днем расширяется деятельность нашей школы. Если в прошлом году там было всего около 70 учеников, то сейчас там продолжает обучение 120 учеников. В то же время, продолжается обучение в школе села Талыш. Ожидается, что со второго полугодия будет организована учеба в школе № 1 города Шуша", - добавил министр.

В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
В этом году откроются школы в городе Шуша и селе Забух - Эмин Амруллаев (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости