Очередное заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов СНГ впервые состоялось в Баку (ВЕРСИЯ 2)

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялось 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-членов Содружества Независимых Государств.

Как сообщает в пятницу Trend, в заседании приняли участие генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев, генеральные прокуроры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, а также ответственные лица секретариата СНГ и Антитеррористического центра СНГ.

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев озвучил обращение Президента Ильхама Алиева к участникам встречи.

Затем, в своем выступлении Кямран Алиев выразил удовлетворение тем, что впервые в истории организации мероприятие высокого уровня было организовано в Баку, и подчеркнул, что заседание придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между органами прокуратуры стран-участниц в области борьбы с преступностью, обеспечения правопорядка, защиты прав и свободы граждан.

Ответственный сотрудник исполнительного комитета СНГ выступил с докладом по организационным вопросам.

На встрече, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед представил опыт привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления насильственного характера в отношении граждан по велению наркоторговцев, генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов - опыт прокуратуры Казахстана по защите конституционных прав граждан в уголовном процессе, генеральный прокурор Кыргызской Республики Карманкул Зулушев - опыт прокуратуры Кыргызской Республики в области защиты прав несовершеннолетних, а генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - о роли прокуратуры в охране государственного имущества, генеральный прокурор Республики Таджикистан Юсуф Рахмон - о деятельности прокуратуры Республики Таджикистан в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, генеральный прокурор Республики Узбекистан Нигматилла Йулдашев выступил на тему: "Широкие возможности, созданные для субъектов предпринимательства и частных инвесторов".

Кямран Алиев выступил на международном мероприятии на тему "Международно-правовое сотрудничество - как одно из важнейших направлений деятельности прокуратуры Азербайджанской Республики".

Затем, за исключительные заслуги в расширении сотрудничества между государствами-членами СНГ, Кямрану Алиеву был вручен нагрудный знак "Почетный прокурор стран СНГ". Также соответствующие награды были вручены другим лицам, деятельность которых была оценена в рамках организации.

На мероприятии участниками были приняты и подписаны актуальные вопросы повестки дня 33-го заседания Координационного совета, в том числе соответствующие решения, включая место и время проведения следующего заседания, а также другие организационные вопросы.

В завершении заседания было сделано памятное фото.