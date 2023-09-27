Почтена память ставших шехидами в отечественной войне сотрудников ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с 27 Сентября – Днем памяти руководство и коллектив Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и его дочерних компаний - ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» и ООО «AzerBlast» посетили в Баку и Гяндже могилы ставших шехидами в Отечественной войне сотрудников ЗАО Мухтара Гасымлы и Рауфа Аскерова.

Они выразили глубокое почтение памяти шехидов, возложили венки и цветы к их могилам.

Напомним, что Мухтар Гасымлы, работавший в Службе охраны ЗАО «AzerGold», участвовал в тяжелых боях за Физулинский район, а Рауф Аскеров, работавший начальником по Участку генераторов Ремонтно-строительного и энергетического отдела, – за Физулинский и Ходжавендский районы. Старший лейтенант Мухтар Гасымлы стал шехидом 2 октября 2020 года, героически сражаясь на территории села Алханлы Физулинского района, а старший лейтенант Рауф Аскеров - 26 октября 2020 года в селе Мардинли Физулинского района.

Отметим, что за проявленные личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач во время освобождения территорий Азербайджана соответствующими распоряжениями господина Президента Ильхама Алиева Мухтар Гасымлы был награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Физули», а Рауф Аскеров – медалью «За Родину», «За отличие в боях» и «За освобождение Физули» посмертно.

ЗАО «AzerGold» с гордостью и уважением чтит светлую память всех военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.