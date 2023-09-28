БАКУ /Trend/ - Управление Государственного заповедника города Шуша наделено новыми полномочиями.

Как сообщает в четверг Trend, на заседании коллегии министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана было внесено изменение в "Порядок выдачи заключения на размещение объектов инфраструктуры автомобильного транспорта, в том числе автовокзалов (автостанций), остановочных пунктов, автомобильных стоянок, терминалов и других сооружений, а также технико-ремонтных станций (участков), осуществляющих техническое обслуживание автотранспортных средств, заправочных станций, либо на реконструкцию с изменением назначения на другой объект инфраструктуры автомобильного транспорта", в связи с чем министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подписал новое решение.

Согласно решению, вышеуказанное заключение на территории города Шуша будет выдавать Управление государственного заповедника города Шуша, а на других территориях - Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в прежнем порядке.

Юридическому отделу министерства поручено в трехдневный срок представить новое решение в министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.