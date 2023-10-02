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Коллектив ЗАО «AzerGold» почтил память шехида Мухтара Гасымлы (ФОТО)

Общество Материалы 2 октября 2023 14:54 (UTC +04:00)
Коллектив ЗАО «AzerGold» почтил память шехида Мухтара Гасымлы (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Коллектив Закрытого Акционерного Общества «AzerGold» посетил могилу ставшего шехидом в Отечественной войне сотрудника Мухтара Гасымлы в третью годовщину его гибели. Руководство и коллектив ЗАО выразили глубокое уважение к светлой памяти Мухтара Гасымлы, возложили венок и цветы к его могиле.

Напомним, что Мухтар Гасымлы, работавший в Службе охраны ЗАО «AzerGold», в качестве офицера запаса Вооруженных Сил Азербайджана записался во время начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войны в армию и принял участие в боях за Физулинский район. 2 октября 2020 года, героически сражаясь на территории села Алханлы Физулинского района, стал шехидом.

За проявленное личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач во время освобождения территорий Азербайджана от оккупации соответствующими распоряжениями господина Президента Ильхама Алиева старший лейтенант Мухтар Гасымлы был награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Физули» посмертно.

Отметим, что наряду с Мухтаром Гасымлы еще один сотрудник ЗАО «AzerGold» – Рауф Аскеров стал шехидом, героически сражаясь в боях за Физулинский район.

ЗАО «AzerGold» с гордостью и уважением чтит светлую память всех военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.

Коллектив ЗАО «AzerGold» почтил память шехида Мухтара Гасымлы (ФОТО)
Коллектив ЗАО «AzerGold» почтил память шехида Мухтара Гасымлы (ФОТО)
Коллектив ЗАО «AzerGold» почтил память шехида Мухтара Гасымлы (ФОТО)
Коллектив ЗАО «AzerGold» почтил память шехида Мухтара Гасымлы (ФОТО)
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