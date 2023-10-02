Коллектив ЗАО «AzerGold» почтил память шехида Мухтара Гасымлы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Коллектив Закрытого Акционерного Общества «AzerGold» посетил могилу ставшего шехидом в Отечественной войне сотрудника Мухтара Гасымлы в третью годовщину его гибели. Руководство и коллектив ЗАО выразили глубокое уважение к светлой памяти Мухтара Гасымлы, возложили венок и цветы к его могиле.

Напомним, что Мухтар Гасымлы, работавший в Службе охраны ЗАО «AzerGold», в качестве офицера запаса Вооруженных Сил Азербайджана записался во время начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войны в армию и принял участие в боях за Физулинский район. 2 октября 2020 года, героически сражаясь на территории села Алханлы Физулинского района, стал шехидом.

За проявленное личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач во время освобождения территорий Азербайджана от оккупации соответствующими распоряжениями господина Президента Ильхама Алиева старший лейтенант Мухтар Гасымлы был награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Физули» посмертно.

Отметим, что наряду с Мухтаром Гасымлы еще один сотрудник ЗАО «AzerGold» – Рауф Аскеров стал шехидом, героически сражаясь в боях за Физулинский район.

ЗАО «AzerGold» с гордостью и уважением чтит светлую память всех военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.