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74-й Международный астронавтический конгресс стал трендом в социальных медиа

Общество Материалы 3 октября 2023 14:05 (UTC +04:00)
74-й Международный астронавтический конгресс стал трендом в социальных медиа

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - 74-й Международный астронавтический конгресс, проходящий в Азербайджане, находится в центре внимания мировой общественности.

Как сообщает во вторник Trend, согласно подсчетам "Talkwaker" - ведущей программы мониторинга и анализа социальных сетей в США, мероприятие стало трендом на платформах социальных медиа с хэштегом #IAC2023.

Конгресс также возглавляет в соцсетях топ событий.

Напомним, что 2 октября в Азербайджане стартовал 74-й Международный астронавтический конгресс. Впервые Баку принял это престижное мероприятие в 1973 году, в период руководства страной великим лидером Гейдаром Алиевым. Спустя 50 лет Конгресс снова проводится в Азербайджане.

Международное мероприятие, в котором принимают участие более 5300 представителей из 136 стран, продлится до 6 октября.

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