Медийный истеблишмент Стамбула на презентации совместного проекта АМИ Trend и информационного агентства DHA (ФОТО/ВИДЕО)

СТАМБУЛ /Trend/ - В штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA), благодаря которому впервые на турецком медиарынке новости Азербайджана будут представлены на азербайджанском языке.

Совместный проект www.dhapress.com реализован в рамках инициативы о создании Совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Новый информационный портал создан на базе уникальной цифровой платформы, разработанной Trend, и включает в себя самые современные наработки в сфере управления контентом и доступа к информации, а профессионализм и творческий потенциал коллектива DHA позволит в короткие сроки сделать www.dhapress.com одним из самым популярных порталов в Турции.

В презентации приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, генеральный директор DHA Джалал Коркут, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, глава Совета печати Азербайджана Рашад Меджид, официальные лица и общественные деятели Турции и Азербайджана, представители деловых кругов двух стран, а также ведущих местных и аккредитованных в Турции зарубежных СМИ.

Выступившие на церемонии презентации рассказали о важности совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы. Было подчеркнуто, что между двумя братскими странами динамично развиваются связи и сотрудничество во всех сферах. Была отмечена чрезвычайная важность сотрудничества между медиа в современном мире. Было также отмечено, что в последние годы медиа Азербайджана стремительно развиваются и уже достигли уровня западных СМИ. Презентация проекта широко освещалась СМИ Азербайджана и братской Турции.

Информационный портал www.dhapress.com был создан в рамках сотрудничества между DHA и АМИ Trend. Презентация проекта в Азербайджане состоялась 22 июля в рамках Шушинского Глобального Медиафорума, вызвав широкий резонанс в братской стране.

Ниже можно ознакомиться с видеорепортажем о мероприятии: