Новостная лента на азербайджанском языке теперь размещается на гигантском медиа-портале Турции, и это первый шаг в практике азербайджанских СМИ - Ахмед Исмаилов (ВИДЕО)

СТАМБУЛ /Trend/ – Отныне новостная лента на азербайджанском языке размещается на гигантском медиа-портале Турции, и это первый шаг в практике отечественных СМИ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов во время выступления в Стамбульском головном офисе Demirören Holding на презентации портала www.dhapress.com, который является совместным проектом АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

А.Исмаилов сказал, что это мероприятие, являющееся ярким примером братства Турции и Азербайджана, имеет стратегическое значение как с точки зрения своей высокой национальной и моральной ценности, так и практической значимости, а также посланием в будущее. Кроме того, он отметил неоспоримую роль профессиональных СМИ и журналистов в формировании общественного мнения в двух странах, предотвращении дезинформационных атак против Азербайджана и Турции и донесении истины до мира.

"Очень приятно, что совместный проект АМИ Trend и информационного агентства Demirören (DHA), престижной медиа-организации Турции - www.dhapress.com - впервые был представлен в Шуше, культурной столице тюркского мира. Хотелось бы отметить, что данный проект вызвал интерес участников Шушинского глобального медиа-форума. Теперь новостная лента на азербайджанском языке размещается на гигантском медиа- портале Турции, и это первый шаг в практике наших СМИ. Естественно, представленная медиа-платформа содержит не только новости о двух странах, но и информацию из всех областей, от новостей бизнеса, культуры и искусства до здравоохранения, образования и спорта, что свидетельствует о важности этой платформы для широкой аудитории", - сказал он.

А.Исмаилов отметил, что АМИ Trend, которое начало свою деятельность с 1995 года, помимо предоставления читателям новостей из Каспийского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии, готовит аналитические отчеты, статьи по основным политическим, экономическим, энергетическим и финансовым вопросам этих регионов и стало самым цитируемым информационным брендом Азербайджана на международной арене.

"АМИ Trend имеет успешные партнерские отношения с престижными информационными агентствами многих стран мира, и мы верим, что этот проект, созданный совместно с братским информационным агентством Demirören, также будет успешным. Как известно, наша победа в Отечественной войне благодаря решимости и самоотверженности победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, доблести героической азербайджанской армии, как и во всех сферах, произвела фундаментальный поворот в работе медиа-сообщества. Освещать, доводить до широкой аудитории историю жизни каждого человека, проявившего самоотверженность в достижении победы, как на фронте, так и в тылу, его вклад в нашу Великую Победу - главная тема азербайджанской журналистики. Хотелось бы подчеркнуть, что мы обязаны поблагодарить турецкие СМИ, которые вместе с нами прошли 44-дневное испытание Отечественной войной! Представители СМИ, журналисты братской страны безостановочно готовили репортажи с полей сражений, доводя наш справедливый голос до всего мира", - сказал Исмаилов.

Он отметил, что сегодня существует совместная медиа-платформа Азербайджана и Турции.

"1 февраля 2021 года парламент Азербайджана утвердил меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере СМИ между Азербайджаном и Турцией. Целью совместной медиа-платформы является создание стратегического медиа-партнерства путем укрепления азербайджано-турецких двусторонних связей и сотрудничества в области медиа и коммуникаций", - сказал А.Исмаилов.

По его словам, Агентство развития медиа, созданное распоряжением Президента Ильхама Алиева, уже подписало меморандумы о взаимопонимании с большинством стран-членов Организации тюркских государств.

"В рамках этого сотрудничества предусматривается осуществление деятельности по совместному продвижению и защите национальных интересов в медиа-пространстве, расширение обмена опытом. Кроме того, за период своей деятельности агентство успело реализовать различные проекты, в рамках которых удалось построить надежные отношения сотрудничества с такими авторитетными международными структурами, как «Anadolu Ajansı», «Demirören», медиа-группа «Al Jazeera», «Haber Global», Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA). Бесспорно, нам нужны солидарность, единство слова и дела среди наших друзей-журналистов, чтобы донести до международной аудитории правду о наших странах. Мы верим, что наш голос будет услышан, если наши средства массовой информации выполнят свою профессиональную миссию. Чтобы осветить реалии Азербайджана, Турции, тюркского мира в целом, обеспечить объективной информацией международный мир, мы должны повысить свой профессионализм и бдительность. Желаю каждому из вас удачи на этом пути! - сказал А.Исмаилов.

Отметим, что в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA), благодаря которому впервые на турецком медиарынке новости Азербайджана будут представлены на азербайджанском языке.

Совместный проект www.dhapress.com реализован в рамках инициативы о создании Совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В презентации приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, генеральный директор DHA Джалал Коркут, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, глава Совета печати Азербайджана Рашад Меджид, официальные лица и общественные деятели Турции и Азербайджана, представители деловых кругов двух стран, а также ведущих местных и аккредитованных в Турции зарубежных СМИ.