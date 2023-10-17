Мы хотим и дальше продвигать сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере медиа - Джалал Коркут (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - После подписания Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Шушинской декларации отношения между Турцией и Азербайджаном стали развиваться еще более активно по многим сферам. Один из пунктов, нашедших отражение в Шушинской декларации, касается создания совместной медиа-платформы.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор информационного агентства "Demirören" (DHA) Джалал Коркут во время выступления в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле на церемонии презентации портала www.dhapress.com, являющегося совместным проектом АМИ Trend и турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

"Информационное агентство Demirören начало работать над тем, чтобы внести свой вклад в создание совместной медиа-платформы, и в этом процессе наши пути пересеклись с АМИ Trend. Благодаря уважаемому директору АМИ Trend Ильгару Гусейнову наши связи стали развиваться, и сегодня мы достигаем успешных результатов", - сказал Джалал Коркут.

По его словам, в результате этого сотрудничества был создан сайт www.dhapress.com.

"Первая презентация проекта состоялась в Шуше. Портал www.dhapress.com является одним из первых в ряду совместных медиа-проектов между Турцией и Азербайджаном, и мы хотим и дальше продвигать наше сотрудничество", - добавил Джалал Коркут.

Отметим, что в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA), благодаря которому впервые на турецком медиарынке новости Азербайджана будут представлены на азербайджанском языке.

Совместный проект www.dhapress.com реализован в рамках инициативы о создании Совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В презентации также приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, глава Совета печати Азербайджана Рашад Меджид, генеральный секретарь Европейского альянса новостных агентств Европы (EANA) Александр Гибои, официальные лица и общественные деятели Турции и Азербайджана, представители деловых кругов двух стран, а также ведущих местных и аккредитованных в Турции зарубежных СМИ.