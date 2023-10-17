Азербайджанские СМИ уже достигли уровня, сопоставимого с западными - Нармина Мустафаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ – Азербайджанские СМИ уже достигли уровня, сопоставимого с западными.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева во время выступления в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле на церемонии презентации портала www.dhapress.com, являющегося совместным проектом АМИ Trend и турецкого информационного агентства "Demirören" (DHA).

"Особое внимание следует уделять тому, как средства массовой информации направляют людей. Необходимо подчеркнуть уровень развития азербайджанских СМИ за последние годы. Азербайджанские СМИ уже достигли уровня, сопоставимого с западными. За этим успехом так же стоит большой труд. Сегодня, как и во всех сферах, Азербайджан и Турция поддерживают друг друга и в сфере СМИ. Создание сайта www.dhapress.com является успешным результатом больших усилий, исследований и многолетнего опыта. Уверена, что, как и во всех сферах, мы станем свидетелями новых проектов и партнерства в медиа-сфере", - сказала Нармина Мустафаева.

Отметим, что в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA), благодаря которому впервые на турецком медиарынке новости Азербайджана будут представлены на азербайджанском языке.

Совместный проект www.dhapress.com реализован в рамках инициативы о создании Совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В презентации приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, генеральный директор DHA Джалал Коркут, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, глава Совета печати Азербайджана Рашад Меджид, генеральный секретарь Европейского альянса новостных агентств Европы (EANA) Александр Гибои, официальные лица и общественные деятели Турции и Азербайджана, представители деловых кругов двух стран, а также ведущих местных и аккредитованных в Турции зарубежных СМИ.