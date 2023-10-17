Медиапроект Dhapress продемонстрирует успехи Азербайджана и Турции в области науки и информационных технологий - Севиль Микаилова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ – Медиапроект Dhapress продемонстрирует успехи Азербайджана и Турции в области науки и информационных технологий.

Как сообщает Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова во время выступления в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле на церемонии презентации портала www.dhapress.com, являющегося совместным проектом АМИ Trend и турецкого информационного агентства Demirören (DHA).

«Мы очень гордимся тем, что в 2021 году приняли документ (“О стратегическом сотрудничестве в сфере медиа между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой”), поступивший в парламент по представлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Прошло совсем немного времени. Мы уже видим, как представители турецких и азербайджанских СМИ выступают с реальными проектами по претворению в жизнь этого закона и созданию совместной медиа-платформы. Уникальность этого проекта будет иметь еще большее значение на международной арене. Информационное агентство Trend в первую очередь выступило с новым технологическим проектом. Некоторые считали, что только определенные страны могут продвинуться в этой области. Но сегодня мы представляем наш национальный продукт. Этот наш успех поможет продемонстрировать достижения обоих государств в области науки и информационных технологий. Это большая ответственность. Обе стороны приложат все возможные усилия и применят все навыки для продвижения данного проекта. Мы должны еще больше расширить наше сотрудничество в этой области. Наши ожидания таковы, что мы и в информационной сфере преодолеем все угрозы и вызовы», - сказала Севиль Микаилова.

Отметим, что в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого информационного агентства Demirören (DHA), благодаря которому впервые на турецком медиарынке новости Азербайджана будут представлены на азербайджанском языке.

Совместный проект www.dhapress.com реализован в рамках инициативы о создании Совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В презентации приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, генеральный директор DHA Джалал Коркут, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, глава Совета печати Азербайджана Рашад Меджид, официальные лица и общественные деятели Турции и Азербайджана, представители деловых кругов двух стран, а также ведущих местных и аккредитованных в Турции зарубежных СМИ.