Четверо лиц, находящихся в международном розыске, экстрадированы из России в Азербайджан

БАКУ/Trend/ – Четыре человека, находящиеся в международном розыске, экстрадированы из России в Азербайджан.

Об этом во вторник Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

"В соответствии с требованиями Конвенции от 07.10.2002 года "о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Дашдямирова Эльтурана Эмиля оглу, Мамедова Сархана Огтай оглу, Аббасова Пярвиза Газанфар оглу и Дадашзаде Айдына Аяз оглу были удовлетворены Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

В связи с выявлением обоснованных подозрений в совершении преступных действий: похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением силы, опасной для жизни или здоровья потерпевшего (Эльтуран Дашдямиров); мошенничество и призыв к дачи взятки, совершенном с причинением значительного ущерба (Сархан Мамедов); вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетия (Пярвиз Аббасов); массовое хищение или растрата (Айдын Дадашзаде), упомянутые лица были привлечены в качестве обвиняемых, а также объявлены в международный розыск за укрывательство от следствия.

Все четверо были задержаны на территории Российской Федерации 16 октября 2023 года и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции", - говорится в сообщении генпрокуратуры.