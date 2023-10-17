Названо количество заразившихся COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число заразившихся в Азербайджане коронавирусом (COVID-19) за последнюю неделю (9-15 октября).

Как сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, за указанный период зарегистрировано 249 новых случаев заражения коронавирусом, 362 человека выздоровели, 10 человек скончались.

В Азербайджане до сих пор выявлено 833 799 фактов заражения коронавирусом, из них 823 205 человек прошли лечение и выздоровели. В настоящее время насчитывается 247 активных больных. На сегодняшний день от коронавируса умерли 10 347 человек.

За последнюю неделю было сделано 4 007 тестов на коронавирус, а в целом - 7 696 360 тестов. За этот период вакцинация от коронавируса не проводилась.

Общее количество вакцин от коронавируса, примененных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 969 897.