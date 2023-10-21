В Азербайджане пройдет очередной Фестиваль профессий

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана во второй раз проведет в стране Фестиваль профессий.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства, главная цель фестиваля, который состоится под девизом «Спроси о профессии у профессионала!», - повысить информированность людей о важности правильного выбора профессии, помочь участникам получить наглядное представление о разных профессиях.

На фестивале, который охватит десять регионов Азербайджана, будут проведены просветительские мероприятия, посвященные 14 профессиям. Участники фестиваля получат информацию о возможностях развития в сфере выбранной специальности, формировании будущих рынков труда, навыках, необходимых для овладения той или иной профессией.

Фестиваль стартует 28 октября в Губинском районе и пройдет в следующих городах и районах:

• Губа – 28 октября

• Исмаиллы – 30 октября

• Загатала – 1 ноября

• Шамкир – 3 ноября

• Сальян – 5 ноября

• Ордубад – 9 ноября

• Нахчыван – 11 ноября

• Джалилабад – 14 ноября

• Сабирабад – 16 ноября

• Баку – 18 ноября

В рамках фестиваля профессиональные эксперты проведут презентации и семинары по таким специальностям, как робототехника, составитель программ, дата аналитика, повар, бариста, агроном, парикмахер, мастер по ремонту мобильных телефонов, ремонт электрического оборудования, дизайнер Uİ\UX, графический дизайнер, дизайнер одежды, фотограф и видеограф.

Участие в фестивале бесплатное.