Возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на частный дом в Сумгайыте

БАКУ/Trend/ – 28 октября около 05:50 в прокуратуру города Сумгайыт поступила информация о том, что 2 человека погибли и 2 получили ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия в одном из частных жилых домов, в жилом массиве "Джорат Баглары", расположенном в 16-ом микрорайоне Сумгайыта.

Как сообщили в субботу Trend в прокуратуре города Сумгайыт, сотрудниками прокуратуры и полиции с участием криминалистов и экспертов был проведен осмотр места происшествия и тел, проведены другие необходимые действия и изъяты важные доказательства по делу.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.