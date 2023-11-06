В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении группы сотрудников таможенного пункта "Садарак"

БАКУ /Trend/ - На основе материалов, поступивших из Главного таможенного управления Нахчыванской Автономной Республики, прокуратурой Нахчыванской Автономной Республики было проведено расследование по факту бесконтрольного перемещения лекарственных средств из Турецкой Республики на территорию Азербайджана с таможенного поста "Садарак".

Как сообщили в понедельник Trend в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики, в ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что группа сотрудников таможни создала условия для бесконтрольного перемещения 25 наименований лекарственных средств на территорию Азербайджана без государственной регистрации.

"В связи с этим в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 200-1.2.2 (незаконный оборот лекарственных средств группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Ведется предварительное следствие", - говорится в сообщении прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики.

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