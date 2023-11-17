В продовольственных магазинах и аптеках снижен тариф на услуги - зампред ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с внесенными изменениями в закон "О Центральном банке", ЦБА в целом предоставлено право устанавливать верхний предел тарифов платы за услуги, применяемых среди участников платежной системы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Используя это право, 25 октября ЦБА установил верхний-средний предел этих тарифов interchange. Этот порог снижен в среднем на 36 процентов. В частности, этот предел снижен на 33 процента для платежей, принимаемых в продуктовых магазинах и аптеках, которые являются уязвимыми видами услуг, на 55 процентов - на заправках и на 22 процента - по другим программам", - добавил Р.Оруджев.

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