БАКУ /Trend/ - Африканский Союз активно работает над вопросом прав женщин.

Как сообщает Trend, об этом сказала представитель Комиссии Африканского союза Жозефина Шарлотта Маюма Кала во время выступления в Баку на конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Мы проводим работу по урегулированию конфликтов. Для нас эта тема очень важна. Гендерное равенство охраняется в рамках Африканского союза. Союз разработал различные конвенции и документы, и другие страны могут извлечь из этого пользу. В рамках этих документов очень важны права женщин. Мы уже давно усилили нашу борьбу за права женщин. Мы усилили свою деятельность и по другим вопросам, волнующим континент", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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