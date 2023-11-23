Назначены новые директора Гусарской и Зардабской центральных больниц

БАКУ /Trend/ - По представлению исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугара Гурбанова назначены новые директора Гусарской и Зардабской центральных районных больниц.

Как сообщили Trend в TƏBİB, в Гусарской центральной районной больнице исполнять обязанности директора будет Парвиз Махсимов, в Зардабской центральной районной больнице - Эмиль Кямилов.

Директор Гусарской центральной районной больницы Парвиз Махсимов по специальности хирург. До этого назначения он был руководителем комитета по контролю качества в Хачмазской центральной районной больнице.

Директор Зардабской центральной районной больницы Эмиль Кямилов - доктор медицинских наук, по специальности хирург. До этого он работал директором Зардабского центра гигиены и эпидемиологии.

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