В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня создания Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ).

В мероприятии, проведенном в день 12-летия Бакинской высшей школы нефти, приняли участие депутаты парламента, ректоры вузов, представители и студенты БВШН и АГУКИ.

Открывая мероприятие вступительной речью, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов поздравил коллектив Университета культуры и искусств по случаю 100-летнего юбилея их вуза и отметил, что этот университет воспитал не одно поколение молодых талантливых людей, внесших неоценимый вклад в развитие сферы культуры и искусства.

«Университет культуры и искусств является одним из самых близких друзей и партнеров БВШН. Сотрудничество между двумя вузами осуществляется на высоком уровне. Сегодня здесь мы одновременно празднуем 100-летний юбилей АГУКИ и 12-летний юбилей БВШН, что является очередным показателем этой дружбы. Хотя Бакинская высшая школа нефти является инженерным вузом, наши студенты проявляют большой интерес к театру и культуре. Студенты БВШН выступали на различных театральных сценах Баку», - сказал ректор.

Выступившая на юбилейном мероприятии ректор АГУКИ профессор Джейран Махмудова поблагодарила коллектив БВШН за гостеприимство и поздравила Бакинскую высшую школу нефти с 12-летием. Джейран Махмудова отметила, что несмотря на то, что БВШН является молодым вузом, она смогла за короткое время добиться больших успехов.

«Сегодня мы празднуем 100-летний юбилей Азербайджанского государственного университета культуры и искусств в соответствии с Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы гордимся тем, что за этот долгий период наш вуз взрастил бесчисленное количество талантливых людей, представивших культуру Азербайджана на высоком уровне. И сегодня в нашем университете преподаются все виды искусства», - отметила она.

Затем ректор БВШН Эльмар Гасымов и ректор АГУКИ Джейран Махмудова обменялись памятными подарками.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса Фазиль Мустафа поздравил оба высших учебных заведения и пожелал им успехов в деятельности. Депутат парламента отметил, что Бакинская высшая школа нефти за короткий период времени завоевала высокую репутацию. Он также зачитал письмо, в котором Комитет по культуре поздравил АГУКИ со 100-летним юбилеем. Как представитель законодательного органа Фазиль Мустафа рассказал о работе, которую предстоит проделать работникам культуры и искусства.

На мероприятии директор Института нефтехимических процессов имени академика Ю.Г.Мамедалиева Министерства науки и образования Азербайджанской Республики Вагиф Аббасов поздравил оба вуза с этим знаменательным днем ​​и отметил, что как Бакинская высшая школа нефти, так и Азербайджанский государственный университет культуры и искусств являются для него родными.

Мероприятие продолжилось концертной программой, подготовленной факультетом музыкального искусства АГУКИ. Помимо преподавателей, студентов и выпускников университета, на концерте с музыкальными номерами выступили народные артисты Тейюб Асланов, Гюльяз Мамедова и Симара Иманова, а также заслуженный деятель культуры Ашуг Самира Алиева.