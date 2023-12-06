TƏBIB о лечении заразившихся корью детей из приюта

БАКУ /Trend/ - 18 детей, заразившихся корью в приюте общественного объединения "Дети Азербайджана", помещены в детскую инфекционную больницу №1.

Об этом Trend сообщили в среду в TƏBIB.

Было отмечено, что 8 из них выздоровели и 5 декабря были выписаны из больницы.

"Лечение 10 детей продолжается в детской инфекционной больнице №1. Их состояние стабильное", - сказали в TƏBIB.

13:10

Руководитель общественного объединения "Дети Азербайджана" Кямаля Агазаде прокомментировала ситуацию с заражением корью в приюте.

Как сообщила Trend Агазаде, среди заразившихся корью не только дети, но и сотрудники.

"Много детей, госпитализированных с корью. Большинство из них в возрасте до 5 лет. 2 наших сотрудника в настоящее время также находятся в больнице", - сказала она.

11:45

Корью заразилось большое количество детей, находившихся в приюте общественного объединения "Дети Азербайджана".

Как сообщили Trend в объединении, количество заразившихся детей уточняется.

Было отмечено, что общественное объединение объявит точные цифры о числе детей, заразившихся корью.

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