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После землетрясения в Баку снижена скорость поездов на железной дороге

Общество Материалы 7 декабря 2023 09:25 (UTC +04:00)
После землетрясения в Баку снижена скорость поездов на железной дороге

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В связи с проведением диагностических работ на железнодорожных путях после землетрясения в Баку, снижена скорость поездов.

Об этом в четверг Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что сразу после землетрясения магнитудой 5,6 балла, произошедшего сегодня утром на территории Азербайджана, Комиссия по чрезвычайным ситуациям АЖД приступила к проведению технического осмотра соответствующих объектов инфраструктуры, проверяется состояние искусственных инженерных сооружений (мосты, переходы, туннели и т.д.)

"В связи с технической диагностикой, проводимой в дорожной инфраструктуре, скорость движения поездов частично снижена, в связи с чем в расписании поездов могут наблюдаться частичные отклонения",- говорится в сообщении АЖД.

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