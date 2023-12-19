В Азербайджане усиливается соцзащита сотрудников органов прокуратуры

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, наряду с прокурорскими работниками, усиливается социальная защита и других сотрудников органов прокуратуры.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О прокуратуре", обсуждение которых было включено в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Статья 39 действующего закона "О прокуратуре" регулирует вопросы усиления социальной защиты прокурорских работников и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры. Согласно статье 1 данного закона, под прокурорскими работниками подразумеваются прокуроры, следователи прокуратуры, а также оперативники и стажеры.

Согласно предложенному проекту, средства, перечисленные на казначейский счет прокуратуры Азербайджанской Республики и предусмотренные статьей 39 закона "О прокуратуре", смогут быть направлены на социальную защиту других сотрудников органов прокуратуры, в том числе государственных служащих органов прокуратуры, военнослужащих, не являющихся сотрудниками прокуратуры, проходящих службу в органах военной прокуратуры.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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