Работа платежных систем будет временно приостановлена - "Азеригаз"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет временно приостановлена деятельность всех открытых для общественности ресурсов, веб-страниц, услуг электронной почты и VPN Производственного объединения "Азеригаз", подведомственного SOCAR.

Об этом в четверг сообщили Trend в ПО "Азеригаз".

Было отмечено, что причиной этого является планирование профилактических работ в инфраструктуре интернет-сети Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Согласно сообщению, профилактические работы будут продолжаться в течение нескольких часов с 21:00 сегодняшнего дня. Абонентов просят учитывать текущую ситуацию.

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